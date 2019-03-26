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"Чтобы лицо было в порядке": Панин сделал уколы красоты

Алексей Панин. Фото: www.globallookpress.com
Актера предупреждают об опасности процедур

Алексей Панин решил всерьез заняться своим внешним видом. Первым делом обратился к косметологу. В своих социальных сетях он выложил видео, где доктор делает ему омолаживающие процедуры. Актеру убирают морщины на лбу с помощью инъекций, а также собираются "поднять" скулы.

Во время проведения процедуры Панин комментирует: "Нормально, все хорошо". И признается, что делает это, "чтобы лицо было в порядке".

Между врачом, красивой молодой блондинкой, и Алексеем очень доверительные отношения – актер признается, что приезжает к ней не впервые. Но на этот раз компанию ему составил Никита Джигурда. Скандальный актер тоже решил улучшить внешний вид лица с помощью уколов: вместе с косметологом они уже обсудили будущие процедуры.

Комментаторы призывают Алексея Панина признать свой возраст и быть осторожнее с процедурами – так могут возникнуть аллергии.

"Главное внешность не меняй", "Леха, года идут, прими",

– пишут пользователи.

Дарья ПЕТРОВА
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