"Чтобы лицо было в порядке": Панин сделал уколы красоты

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Алексей Панин решил всерьез заняться своим внешним видом. Первым делом обратился к косметологу. В своих социальных сетях он выложил видео, где доктор делает ему омолаживающие процедуры. Актеру убирают морщины на лбу с помощью инъекций, а также собираются "поднять" скулы.
Во время проведения процедуры Панин комментирует: "Нормально, все хорошо". И признается, что делает это, "чтобы лицо было в порядке".
Между врачом, красивой молодой блондинкой, и Алексеем очень доверительные отношения – актер признается, что приезжает к ней не впервые. Но на этот раз компанию ему составил Никита Джигурда. Скандальный актер тоже решил улучшить внешний вид лица с помощью уколов: вместе с косметологом они уже обсудили будущие процедуры.
Комментаторы призывают Алексея Панина признать свой возраст и быть осторожнее с процедурами – так могут возникнуть аллергии.
"Главное внешность не меняй", "Леха, года идут, прими",
– пишут пользователи.
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