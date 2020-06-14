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140 тысяч рублей в день: какую сумму потеряет Ефремов после аварии

140 тысяч рублей в день: какую сумму потеряет Ефремов после аварии
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист зарабатывал десятки миллионов в год

Михаил Ефремов еще долгое время не сможет выйти за сцену – актера посадили под домашний арест после смертельной аварии в центре Москвы. Накопленные за годы творческой деятельности сбережения уйдут на адвокатов, поддержку семьи погибшего и обеспечение собственных детей. СМИ подсчитали, сколько зарабатывал заслуженный артист до трагедии.

Актер снимался в кино, играл в театральных спектаклях и выступал на заказных мероприятиях. По подсчетам журналистов, в среднем за съемочный день Ефремову платили около 138 тыс. рублей. При этом сумма варьировалась в зависимости от времени и сложности работы. Так, только в этом году с участием знаменитости выходит три картины: "Наши дети", "Врата Галактики" и "Конек Горбунок".

Как актер театра Ефремов зарабатывал до 11 млн руб. в год. Один выход на сцену в антерпризной постановке, например в спектакле "Чапаев и пустота", стоил до 500 тыс. рублей. Гонорар за выступление с моноспектаклем мог достигать 1,5 млн рублей.

Кроме того, Ефремов также работал на заказных мероприятиях. По данным сайта "Комсомольская правда", артист регулярно выступал на нескольких заказниках в месяц.

После аварии, которая произошла в ночь на 9 июня, Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Ближайшие месяцы актер проведет под домашним арестом. Ранее трагедию прокомментировал сам артист.

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Михаил Ефремов. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com Михаил Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com Михаил Ефремов. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: vlad_zhen/Instagram/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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