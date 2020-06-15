Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Я бы его пристрелил": Познер резко высказался о Ефремове

"Я бы его пристрелил": Познер резко высказался о Ефремове
Владимир Познер. Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущий поделился мнением о случившейся трагедии

После нашумевшего ДТП с актером Михаилом Ефремовым многие медийные личности высказали свои точки зрения о произошедшем. В опросе поучаствовал и телеведущий Владимир Познер. Он сказал, что виновника ему не жаль, но тот все равно остается блестящим актером.

Популярный телеведущий заметил, что Ефремов злоупотреблял алкоголем в приличных дозах уже давно. В таком состоянии за руль он садился и ранее, поэтому трагедии, рано или поздно, было не миновать. Познер добавил, что именно такая безответственность и привела актера к убийству человека.

"Вот этого мужчину мне жалко. Мне жалко его жену, двоих детей. Вот здесь можно сожалеть",

заключил Познер в интервью изданию "Бизнес Online".  

Владимир Владимирович подчеркнул, что сострадания к Ефремову он не испытывает и очень надеется, что того накажут так же, как и "неизвестного" человека в такой ситуации. По его словам, ему не жаль артиста, которого бы он "пристрелил, причем на месте". Телеведущий заметил, что Ефремов – блестящий актер, но на решение суда это не должно никак повлиять.

Также Познер подытожил, что он не считает эту историю раскрученной в СМИ и соцсетях неким "режиссером". Он пояснил, что общественность сама с большим удовольствием обсуждает эту трагедию потому, что ключевой персонаж в ней – известный актер.

Напомним, 8 июня пьяный Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади. В результате этой аварии погиб водитель грузовика. Сейчас актер отправлен под домашний арест, который продлится до 9 августа. За содеянное артисту театра "Современник" грозит до 12 лет лишения свободы.

Фоторепортаж
"Это очень большая трагедия": появились подробности аварии с Ефремовым
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
Юлия ЕВГРАФОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Гороскоп на 15 июня 2020 года

Подробный прогноз на день подскажет, как добиться успеха

Лукашенко нашел замену нефти и газу

В Минск хотят сократить закупки углеводородов за рубежом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей