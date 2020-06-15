Телеведущий поделился мнением о случившейся трагедии

После нашумевшего ДТП с актером Михаилом Ефремовым многие медийные личности высказали свои точки зрения о произошедшем. В опросе поучаствовал и телеведущий Владимир Познер. Он сказал, что виновника ему не жаль, но тот все равно остается блестящим актером.

Популярный телеведущий заметил, что Ефремов злоупотреблял алкоголем в приличных дозах уже давно. В таком состоянии за руль он садился и ранее, поэтому трагедии, рано или поздно, было не миновать. Познер добавил, что именно такая безответственность и привела актера к убийству человека.

"Вот этого мужчину мне жалко. Мне жалко его жену, двоих детей. Вот здесь можно сожалеть",

– заключил Познер в интервью изданию "Бизнес Online".

Владимир Владимирович подчеркнул, что сострадания к Ефремову он не испытывает и очень надеется, что того накажут так же, как и "неизвестного" человека в такой ситуации. По его словам, ему не жаль артиста, которого бы он "пристрелил, причем на месте". Телеведущий заметил, что Ефремов – блестящий актер, но на решение суда это не должно никак повлиять.

Также Познер подытожил, что он не считает эту историю раскрученной в СМИ и соцсетях неким "режиссером". Он пояснил, что общественность сама с большим удовольствием обсуждает эту трагедию потому, что ключевой персонаж в ней – известный актер.

Напомним, 8 июня пьяный Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади. В результате этой аварии погиб водитель грузовика. Сейчас актер отправлен под домашний арест, который продлится до 9 августа. За содеянное артисту театра "Современник" грозит до 12 лет лишения свободы.