У актера есть шестеро детей от разных женщин

После страшной аварии с участием Михаила Ефремова в интернете поползли слухи о том, что в машине вместе с актером мог находиться еще один человек. Якобы компанию артисту, который женат в пятый раз, составляла таинственная любовница. "Утро.ру" рассказывает, что известно и личной жизни актера.

Представители правоохранительных органов домыслы о спутнице после опровергли, однако слухи так и не утихли. Озвучено было и имя предполагаемой любовницы. Подозревают в связи с женатым Ефремовым актрису Дарью Белоусову – она работает в театре.

С личной жизнью у Михаила Ефремова, похоже, сложностей не возникало. Первый раз артист женился на Елене Гальяновой. Однако брак молодых актеров долго не продлился.

Второй женой стала Ася Воробьева, которая работала редактором в театре "Современник". Девушка родила знаменитости сына Никиту, который тоже стал актером. Когда мальчику было два года, супруги развелись.

Второго сына Николая Михаилу Ефремову родила Евгения Добровольская. После свадьбы они прожили вместе семь лет, а после расстались.

С четвертой женой Ксенией Качалиной актер познакомился на съемках фильма. После четырех лет совместной жизни женщина переехала жить в Индию, забрав с собой дочь Анну-Марию, которую родила от Ефремова. Раньше Качалина высказывалась о пристрастии супруга к алкоголю, а затем и сама начала выпивать, как писали СМИ.

Самым долгим является брак Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой. С преподавателем одного из университетов актер познакомился в начале 2000-х. После свадьбы у пары родились две дочки – Вера и Надежда – и сын Борис. Самому младшему ребенку артиста сейчас десять лет.

Сам артист и его жена не комментировали новость о предполагаемой таинственной любовнице.

Напомним, в ночь на 9 июня Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную стороны и протаранил другую машину, водитель которой скончался. Сейчас актер находится под домашним арестом.