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Адвокат рассказал о последствиях ДТП для здоровья Ефремова

продолжениеУ Ефремова нашли недвижимость на популярном курорте
Актер восстанавливается после аварии

Михаил Ефремов, в ДТП с участием которого погиб человек, тоже пострадал. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

Артист восстанавливается после полученных травм. Однако, насколько они серьезны, его защита сказать затрудняется, пишет News.ru.

Близкие погибшего водителя при этом на связь по-прежнему не выходят, заявил Пашаев. Тем не менее заявление Ефремова о его готовности финансово помочь семье жертвы остается в силе.

Адвокат Сергей Жорин поделился с "Пятым каналом", что обращение, которое недавно записал актер, может плохо повлиять на ход дела. Он подчеркнул: Ефремову, который сейчас находится под домашним арестом, запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью, напоминает "Свободная пресса".

Фоторепортаж
"Это очень большая трагедия": появились подробности аварии с Ефремовым
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
Карина СИРАЗОВА

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