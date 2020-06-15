Актер купил жилье несколько лет назад вместе с женой

Михаил Ефремов оказался обладателем не только нескольких московских квартир, но и двух домов за границей. О недвижимости заслуженного артиста сообщили СМИ.

Актер купил участок в Юрмале, на популярном латвийском курорте, несколько лет назад. Приобрести жилье, как признавался сам Ефремов, ему удалось без кредитов благодаря гонорару за спектакли. Журналисты подсчитали, что за день артист мог зарабатывать около 140 тыс. рублей.

Дома в Латвии Ефремов купил в браке со своей пятой женой Софьей Кругликовой, пишет сайт "Комсомольская правда". Туда артист, по его словам, приезжал около семи раз в год, передает "7 дней".

Кроме того, у актера есть две квартиры в Москве, одна из которых досталась ему в наследство от матери. Также Ефремов приобрел загородный дом в Подмосковье.

Ранее появились подробности о предполагаемой любовнице актера.