Адвокат рассказал о неожиданных обстоятельствах в истории с ДТП

Правозащитник Эльман Пашаев утверждает, что Михаил Ефремов после инцидента в центре Москвы буквально убит горем. По его словам, актер сразу после трагедии собирался настаивать на своем тюремном сроке несмотря ни на что, из-за чего серьезно поссорился с Пашаевым.

"Я спросил его, будет ли от этого легче погибшему и его семье? После этого Михаил целых три раза пытался извиниться публично, но журналисты каждый раз вырезали этот момент", – рассказывает адвокат МК.

Однако после записи видео с извинениями далеко не все поверили в искренность Ефремова, упрекнув в нарушении правил домашнего ареста. Пашаев утверждает – все было полностью согласовано со следствием и ни о каких нарушениях речи не идет.

На вопрос, почему же Ефремов сел за руль, правозащитник объясняет: в день, когда произошла авария Михаил Ефремов выпивал из-за личной трагедии. Тогда, по его словам, у артиста умер близкий друг и он пытался справиться с горем. О личности погибшего Пашаев говорить не стал.

Недавно в Сети появилось видео, которое многие приняли за пророчество для Ефремова. На кадрах актер исполняет песню со строками "я сяду на 10 лет".