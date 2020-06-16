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Спустя неделю: в "Современнике" прервали молчание после пьяной аварии Ефремова

Спустя неделю: в "Современнике" прервали молчание после пьяной аварии Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: Roman Yarovitsyn/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеЕфремов прилюдно обматерил Михалкова
Представители театра дали официальный комментарий в Сети

Коллеги из театра "Современник", где долгие годы проработал Михаил Ефремов, оправились от шока и прервали молчание. Они призвали общественность проявить великодушие и перестать осуждать актера. Также артисты высказали свои искренние соболезнования семье погибшего Сергея Захарова. Заявление опубликовано на официальном сайте театра.

Все это время коллеги по цеху пытались осмыслить происходящее. Ведь для "Современника" Ефремов является "одним из самых близких людей". Представители театра отметили, что актер остается неотъемлемой частью их коллектива и произошедшее ДТП – это большая трагедия для всех, пишет RT.

Также артисты "Современника" принесли свои соболезнования семье скончавшегося водителя грузовика Сергея Захарова. К тому же коллеги Ефремова пожелали ему и его семье душевных сил, чтобы пережить случившееся.

"В это невероятно сложное время мы хотим попросить всех вас оставаться великодушными, не впадать в крайность осуждения", – обратились артисты к общественности.

Представители театра также подчеркнули, что ничего изменить уже нельзя, и они не оправдывают Ефремова. Но и клеймить актера, "давать негативной энергии разрастаться", тоже не стоит.

К слову, это обращение "Современника" уже прокомментировал известный телеведущий Владимир Соловьев. В своем телеграм-канале он отметил, что лучше бы в театре продолжали молчать.

Ранее Иван Охлобыстин заявил, что дочь Михаила Ефремова намерена сдать больную мать в дурдом.

Фоторепортаж
"Это очень большая трагедия": появились подробности аварии с Ефремовым
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
Юлия ЕВГРАФОВА

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