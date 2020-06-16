Именитый режиссер стал жертвой пристрастий актера

Детали неприятной сцены между Никитой Михалковым и Михаилом Ефремовым просочились в СМИ. Оказалось, что актер напился прямо во время съемок и жестко нагрубил режиссеру.

Этой историей поделился источник в окружении Ефремова. События происходили в далеком 2007 г., но надолго врезались в память Михалкова, о чем говорит его недавнее резкое высказывание в адрес виновника смертельного ДТП.

По словам друга Ефремова, во время съемок фильма "12" актер однажды пропал с площадки на три дня. Из-за него пришлось остановить работу над кинолентой. А после он и вовсе явился пьяным. Никита Сергеевич пытался пристыдить артиста, но на замечание тот ответил резкой нецензурной бранью, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Михалков ради фильма не стал выяснять отношения. Однако, когда случилась трагедия с участием Михаила Ефремова, режиссер четко обозначил свою позицию. Как писало "Утро.ру", комментируя резонансное ДТП, Михалков заявил, что "для ослепленных вседозволенностью и безнаказанностью” это закономерный финал.