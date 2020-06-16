Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Идет необратимый процесс": друг Ефремова боится за его жизнь

"Идет необратимый процесс": друг Ефремова боится за его жизнь
Михаил Ефремов. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Приятель актера просит следить за ним через камеры

После страшной аварии, виновником которой стал Михаил Ефремов, некоторые артисты поддержали его и попросили не травить. О состоянии друга беспокоится и продюсер Марк Рудинштейн – он опасается, что тот может наложить на себя руки.

Приятель Ефремова считает, что сейчас в его квартире надо установить камеры слежения, чтобы обезопасить артиста.

"Вот и сейчас я искренне переживаю за Мишу, но боюсь, что идет необратимый процесс... Переживаю за психику Миши",

– рассказал он в беседе с журналистами.

Оказать влияние на Ефремова способен поток негативной информации. Справится ли с ним артист, Рудинштейн не уверен.

Продюсер думает, что "гробить" Ефремова в такой ситуации нельзя, а адвокатам стоит договориться о денежной компенсации. Друг актера назвал его порядочным человеком и считает, что нужно учитывать тот факт, что он признался в случившемся и покаялся, дополняет "Собеседник".

Напомним, 9 июня Михаил Ефремов попал в аварию в центре столицы. Актер в состоянии опьянения выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, водитель которого позже скончался. Артист не отрицал отрицать свою вину, сейчас он находится под домашним арестом.

Фоторепортаж
"Это очень большая трагедия": появились подробности аварии с Ефремовым
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Польша добилась от "Газпрома" возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

Варшава получит всю сумму переплаты, присужденную арбитражем

"Адский удел": дочь Ефремова хочет сдать больную мать в дурдом

После ДТП о женщине некому будет заботиться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей