Приятель актера просит следить за ним через камеры

После страшной аварии, виновником которой стал Михаил Ефремов, некоторые артисты поддержали его и попросили не травить. О состоянии друга беспокоится и продюсер Марк Рудинштейн – он опасается, что тот может наложить на себя руки.

Приятель Ефремова считает, что сейчас в его квартире надо установить камеры слежения, чтобы обезопасить артиста.

"Вот и сейчас я искренне переживаю за Мишу, но боюсь, что идет необратимый процесс... Переживаю за психику Миши",

– рассказал он в беседе с журналистами.

Оказать влияние на Ефремова способен поток негативной информации. Справится ли с ним артист, Рудинштейн не уверен.

Продюсер думает, что "гробить" Ефремова в такой ситуации нельзя, а адвокатам стоит договориться о денежной компенсации. Друг актера назвал его порядочным человеком и считает, что нужно учитывать тот факт, что он признался в случившемся и покаялся, дополняет "Собеседник".

Напомним, 9 июня Михаил Ефремов попал в аварию в центре столицы. Актер в состоянии опьянения выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, водитель которого позже скончался. Артист не отрицал отрицать свою вину, сейчас он находится под домашним арестом.