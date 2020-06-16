Ефремова вызвали на допрос

Защитник пострадавшей в ДТП стороны рассказал о ходе дела

Актера Михаила Ефремова должны снова допросить 17 июня. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в аварии Сергея Захарова. Помимо допроса, по его словам, запланированы и "другие следственные действия". 

Защитник также отметил, что представители актера не связывались с родственниками погибшего, но им звонил актер Сергей Гармаш. Однако дата встречи не была назначена, передает РИА "Новости".

Предыдущий допрос Ефремова проходил 11 июня.

В предыдущий понедельник,  8 июня, Михаил Ефремов устроил пьяное ДТП в центре Москвы. В результате погиб человек.

Фоторепортаж
"Это очень большая трагедия": появились подробности аварии с Ефремовым
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

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