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Актера Михаила Ефремова должны снова допросить 17 июня. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в аварии Сергея Захарова. Помимо допроса, по его словам, запланированы и "другие следственные действия".
Защитник также отметил, что представители актера не связывались с родственниками погибшего, но им звонил актер Сергей Гармаш. Однако дата встречи не была назначена, передает РИА "Новости".
Предыдущий допрос Ефремова проходил 11 июня.
В предыдущий понедельник, 8 июня, Михаил Ефремов устроил пьяное ДТП в центре Москвы. В результате погиб человек.
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