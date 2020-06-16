"Волна мерзости": Пенкин рассказал о боли и страхе из-за Ефремова

"Волна мерзости": Пенкин рассказал о боли и страхе из-за Ефремова
Сергей Пенкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист прокомментировал последствия страшного ДТП

Сергей Пенкин резко высказался после аварии с участием Михаила Ефремова. Певец осуждает не самого актера, а журналистов, которые освещают события, происходящие после. Музыкант признался, что чувствует боль и страх из-за того, что видит в СМИ.

Пенкин не отрицает, что Ефремов действительно виновен, и уверен, что он понесет наказание. Однако аварию артист считает горем не только для семьи погибшего, но и для родственников актера.

Поэтому, он уверен, что из этого ДТП нельзя делать повод для насмешек и ненависти:

"Мне становится больно, когда поднимается очередная волна мерзости и бесчеловечности в этом Медиамире".

Пенкин в социальных сетях осудил СМИ, которые вели прямую трансляцию у дома Ефремова, а затем сняли передачи о трагедии. Певец в "Инстаграм" написал, что еще вчера артист был кумиром, а уже сейчас оказался изгоем, которого все осуждают.

"И нет сочувствия, нет сожаления, нет раскаяния. Есть только обличение и наказание. Милость к падшим – ушедшая категория. Вот что страшно",

– закончил Сергей Пенкин.

Напомним, в начале июня в центре Москвы произошла страшная авария с участием Михаила Ефремова. Автомобиль артиста вылетел на встречную полосу и протаранил другую машину – ее водитель скончался. Теперь знаменитость находится под домашним арестом.

Фоторепортаж
"Это очень большая трагедия": появились подробности аварии с Ефремовым
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

николай Сёмин
Ответить
Певец в "Инстаграм" написал, что еще вчера артист был кумиром, а уже сейчас оказался изгоем, которого все осуждают.......г-н Пенкин, он уже не вчера был кумиром, а зазвездился он уже намного раньше, как с добрым утром появляясь на работе пьяным, работая пьяным, и за рулём-пьяный, или у вас так всегда, наркотики, алкоголь,- у нас нет, нас за это судят и увольняют с работы.
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