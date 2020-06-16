После аварии актер может получить условный срок

Михаил Ефремов, которому грозит 12 лет тюрьмы после смертельного ДТП, может избежать заключения. Об этом сообщил адвокат семьи погибшего Александр Добровинский.

Знаменитый актер отделается условным сроком в шесть-семь лет, предположил эксперт. По словам Добровинского, его знакомые и коллеги согласны с таким прогнозом, хотя семью погибшего это и шокирует.

Адвокат семьи добавил, что вряд ли кто-то действительно пойдет против известного актера. Облегчить участь Ефремова также может помочь предложенная им финансовая помощь семье водителя, объяснил Добровинский.

Вероятно, сыграет на руку и репутация артиста: у него шестеро детей, судим он никогда не был, а московская элита напишет сотни писем в поддержку звезды, передает сайт "Комсомольская правда".

За Ефремова уже заступились его коллеги из "Современника". В театре призвали не клеймить актера и проявить к нему великодушие.

Семья погибшего водителя же отказалась принимать деньги от Ефремова. Родственники надеются, что артисту не удастся откупиться, и требуют для него реального срока.

Какое наказание ждет Ефремова, пока неизвестно. Ближайшие месяцы знаменитость проведет под домашним арестом. Сегодня актера вызвали на очередной допрос по делу об аварии.