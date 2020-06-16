"Очень страдает": Ефремов отказывается от еды и врачей после аварии

"Очень страдает": Ефремов отказывается от еды и врачей после аварии
Михаил Ефремов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Актер похудел на несколько килограммов за неделю

Михаил Ефремов очень тяжело переносит смерть водителя, который погиб в аварии с актером. Он практически не ест и отказывается от помощи врачей. О состоянии артиста рассказал его адвокат Эльман Пашаев.

После ДТП Ефремов не находит себе места – за неделю он похудел на шесть килограммов из-за переживаний.

"Морально очень страдает",

– поделился адвокат. По его словам, актер даже отказывается проходить медосмотр, хотя он получил некоторые травмы в аварии.

Пашаев рассказал, что Ефремов сразу хотел отправиться за решетку, и его пришлось уговаривать остаться под домашним арестом. Он также подтвердил то, что в ночь трагедии актер узнал о смерти друга, поэтому сразу бросился на помощь, хоть и был на тот момент уже выпившим.

Защита актера уверяет, что Ефремов помнит все произошедшее с ним в ночь ДТП. Адвокат рассказал StarHit, что сразу после столкновения Михаил позвонил подруге, чтобы помочь пострадавшему водителю.

Мужчина, который стал участником аварии с Ефремовым, скончался в больнице на следующий день, напоминает URA.RU. Актер извинился перед семьей погибшего и предложил им помощь, однако родственники водителя ее не приняли.

Фоторепортаж
"Это очень большая трагедия": появились подробности аварии с Ефремовым
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
Карина СИРАЗОВА

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