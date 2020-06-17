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К дому актера Михаила Ефремова подъехали сотрудники Федеральной службы исполнения.
У жилища виновника смертельного ДТП собралась толпа из журналистов.
Правоохранители пришли, предположительно, чтобы увезти актера на допрос по делу об аварии в центре Москвы, передает телеканал "РЕН ТВ".
Как напоминает "Пятый канал", пьяное ДТП с участием артиста случилось поздним вечером 8 июня.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Михаил Ефремов переживает трагедию. За неделю актер похудел на несколько килограммов.
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