Вероятно, его заберут на очередной допрос

К дому актера Михаила Ефремова подъехали сотрудники Федеральной службы исполнения. У жилища виновника смертельного ДТП собралась толпа из журналистов.



Правоохранители пришли, предположительно, чтобы увезти актера на допрос по делу об аварии в центре Москвы, передает телеканал "РЕН ТВ".

Как напоминает "Пятый канал", пьяное ДТП с участием артиста случилось поздним вечером 8 июня.



Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Михаил Ефремов переживает трагедию. За неделю актер похудел на несколько килограммов.







