К Ефремову снова нагрянула ФСИН

К Ефремову снова нагрянула ФСИН
Михаил Ефремов. Фото: ГУ МВД по Москве/ТАСС
Вероятно, его заберут на очередной допрос

К дому актера Михаила Ефремова подъехали сотрудники Федеральной службы исполнения. У жилища виновника смертельного ДТП собралась толпа из журналистов.

Правоохранители пришли, предположительно, чтобы увезти актера на допрос по делу об аварии в центре Москвы, передает телеканал "РЕН ТВ".

Как напоминает "Пятый канал", пьяное ДТП с участием артиста случилось поздним вечером 8 июня.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Михаил Ефремов переживает трагедию. За неделю актер похудел на несколько килограммов.



Ольга ФЕДОРОВА

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