Информацией поделилась домработница актера

После смертельной автокатастрофы с участием Михаила Ефремова суд отправил виновника аварии под домашний арест. Сегодня его домработница Ева Моисеева прямо с балкона рассказала журналистам о состоянии артиста. По ее словам, он не встает с постели и очень плохо себя чувствует.

Женщина уточнила, что Ефремов почти полностью отказался от еды и алкоголя, только воду пьет, сообщает РЕН ТВ.

Как добавила Моисеева, состояние артиста на грани – он часто просит вызвать скорую помощь. Нездоровится и жене Ефремова Софье Кругликовой.

При этом, по словам домработницы, к Ефремову в гости часто приезжают дети и стараются поддержать набедокурившего отца.

Напомним, сегодня к дому актера снова явились сотрудники ФСИН и забрали его на очередной допрос.

Ранее тяжелое состояние Ефремова подтвердил его адвокат Эльман Пашаев. Он заявил, что артист уже похудел на 6 килограммов.