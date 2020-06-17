"Не ест, только пьет": появились новые подробности о состоянии Ефремова

"Не ест, только пьет": появились новые подробности о состоянии Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжение"Мне больно": сын Ефремова впервые отреагировал на аварию с отцом
Информацией поделилась домработница актера

После смертельной автокатастрофы с участием Михаила Ефремова суд отправил виновника аварии под домашний арест. Сегодня его домработница Ева Моисеева прямо с балкона рассказала журналистам о состоянии артиста. По ее словам, он не встает с постели и очень плохо себя чувствует.

Женщина уточнила, что Ефремов почти полностью отказался от еды и алкоголя, только воду пьет, сообщает РЕН ТВ.


Как добавила Моисеева, состояние артиста на грани – он часто просит вызвать скорую помощь. Нездоровится и жене Ефремова Софье Кругликовой.

При этом, по словам домработницы, к Ефремову в гости часто приезжают дети и стараются поддержать набедокурившего отца.

Напомним, сегодня к дому актера снова явились сотрудники ФСИН и забрали его на очередной допрос.

Ранее тяжелое состояние Ефремова подтвердил его адвокат Эльман Пашаев. Он заявил, что артист уже похудел на 6 килограммов.

Фоторепортаж
"Это очень большая трагедия": появились подробности аварии с Ефремовым
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
Ольга ФЕДОРОВА

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