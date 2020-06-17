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После смертельной автокатастрофы с участием Михаила Ефремова суд отправил виновника аварии под домашний арест. Сегодня его домработница Ева Моисеева прямо с балкона рассказала журналистам о состоянии артиста. По ее словам, он не встает с постели и очень плохо себя чувствует.
Женщина уточнила, что Ефремов почти полностью отказался от еды и алкоголя, только воду пьет, сообщает РЕН ТВ.
Как добавила Моисеева, состояние артиста на грани – он часто просит вызвать скорую помощь. Нездоровится и жене Ефремова Софье Кругликовой.
При этом, по словам домработницы, к Ефремову в гости часто приезжают дети и стараются поддержать набедокурившего отца.
Напомним, сегодня к дому актера снова явились сотрудники ФСИН и забрали его на очередной допрос.
Ранее тяжелое состояние Ефремова подтвердил его адвокат Эльман Пашаев. Он заявил, что артист уже похудел на 6 килограммов.
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