"Мне больно": сын Ефремова впервые отреагировал на аварию с отцом

Молодой актер выразил соболезнования семье погибшего водителя Сергея Захарова

Никита Ефремов больше недели ничего не говорил о ДТП с участием отца Михаила Ефремова. Однако в среду он прервал молчание и сообщил подписчикам, что любит отца, а также надеется, что тот достойно примет последствия этой истории.

"Мне больно от того, что случилось",

– добавил Никита в "Инстаграм", пожелав участникам этой трагедии сил.  

Михаил Ефремов врезался в грузовик Сергея Захарова 8 июня, в результате последний умер от травм. Актера театра "Современник", которому теперь грозит до 12 лет тюрьмы, суд отправил под домашний арест, напоминает издание URA.RU.

Фоторепортаж
"Это очень большая трагедия": появились подробности аварии с Ефремовым
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
Полина ИВАНОВА

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