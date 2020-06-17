Молодой актер выразил соболезнования семье погибшего водителя Сергея Захарова

Никита Ефремов больше недели ничего не говорил о ДТП с участием отца Михаила Ефремова. Однако в среду он прервал молчание и сообщил подписчикам, что любит отца, а также надеется, что тот достойно примет последствия этой истории.

"Мне больно от того, что случилось",

– добавил Никита в "Инстаграм", пожелав участникам этой трагедии сил.

Михаил Ефремов врезался в грузовик Сергея Захарова 8 июня, в результате последний умер от травм. Актера театра "Современник", которому теперь грозит до 12 лет тюрьмы, суд отправил под домашний арест, напоминает издание URA.RU.