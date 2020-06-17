Юристы и близкие погибшего не могут прийти к решению

Внимание общественности после аварии приковано к Михаилу Ефремову и родственникам погибшего Сергея Захарова. Адвокаты сторон предоставляют разные данные о материальной компенсации.

Например, Эльман Пашаев, представляющий актера, сообщил, что родные умершего готовы обсуждать вопрос о деньгах. Александр Добровинский, же, напротив, опровергает эти данные.

Как сообщил юрист Ефремова журналистам, он пообщался с братом погибшего, и тот сказал, что готов обсудить вопрос о компенсации, если это позволит сделать Александр Добровинский, представляющий интересы семьи.

Юрист родственников Захарова пояснил, что обсуждалась только возможность самих переговоров, но окончательного решения принято не было. Сам он уверен, что родственники не захотят денег от актера, уточняет URA.RU.

"Я уверен, что они откажутся, по крайней мере, до сегодняшнего дня они мне так говорили",

– рассказал Добровинский РБК.

В итоге слова адвокатов сторон перерастают в скандал – Добровинский и Пашаев делают противоположные высказывания, при этом, хотели бы родственники принять помощь – оплату похорон и возмещение морального ущерба – остается загадкой.

Ранее, как указывает "Свободная пресса", Добровинский резко отрицал, что семья Захарова готова к переговорам.

Напомним, Михаил Ефремов в начале июня попал в страшное ДТП, в результате которого погиб один человек. Сейчас он находится под домашним арестом.