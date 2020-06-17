Анна Мария пожаловалась на работников СМИ

Михаила Ефремова 17 июня увезли на допрос. В центре Москвы оказалась и дочь Анна Мария, которую начали преследовать журналисты. Этой историей поделилась сама девушка, которая предпочитает писать от лица мужчины.

Наследница актера сначала выложила в "Твиттер" видео, как журналисты идут рядом с ней и пытаются выяснить, поедет ли она на допрос отца, чтобы его поддержать. При этом оператор с камерой идет прямо перед ней. На что Анна Мария ответила: "Езжайте. Мне какое дело". Журналисты уточнили, все равно ли девушке на родителя или нет. Она объяснила им, что ей безразличны их вопросы.

"Почему вы продолжаете меня преследовать?"

– удивляется в ролике девушка, добавив, что может подать на них в суд за преследования. Она отметила, что идет по частной территории правительства Москвы.

Анна Мария поинтересовалась у подписчиков, стоит ли ей обратиться в суд. Некоторые подчеркнули в комментариях, что оставлять это дело просто так нельзя.

Позже девушка написала, что ответила журналистам хоть что-то, потому что отказалась от антидепрессантов и "агрессивный *** [ужас – прим.ред.]", при этом самоконтроль у нее хороший.

Михаил Ефремов попал в аварию 8 июня. Второй водитель погиб. Теперь актеру грозит до 12 лет тюрьмы.

Раннее "Утро.ру" писало о том, что Анна Мария отказалась поддержать отца. Открытая феминистка-трансгендер она также набросилась на Андрея Малахова с матом.