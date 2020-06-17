Преследование дочери Ефремова попало на видео

Преследование дочери Ефремова попало на видео
Михаил Ефремов. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Анна Мария пожаловалась на работников СМИ

Михаила Ефремова 17 июня увезли на допрос. В центре Москвы оказалась и дочь Анна Мария, которую начали преследовать журналисты. Этой историей поделилась сама девушка, которая предпочитает писать от лица мужчины.

Наследница актера сначала выложила в "Твиттер" видео, как журналисты идут рядом с ней и пытаются выяснить, поедет ли она на допрос отца, чтобы его поддержать. При этом оператор с камерой идет прямо перед ней. На что Анна Мария ответила: "Езжайте. Мне какое дело". Журналисты уточнили, все равно ли девушке на родителя или нет. Она объяснила им, что ей безразличны их вопросы. 

"Почему вы продолжаете меня преследовать?"

удивляется в ролике девушка, добавив, что может подать на них в суд за преследования. Она отметила, что идет по частной территории правительства Москвы.

Анна Мария поинтересовалась у подписчиков, стоит ли ей обратиться в суд. Некоторые подчеркнули в комментариях, что оставлять это дело просто так нельзя. 

Позже девушка написала, что ответила журналистам хоть что-то, потому что отказалась от антидепрессантов и "агрессивный *** [ужас – прим.ред.]", при этом самоконтроль у нее хороший.  

Фото: twitter.com/amefremova

Михаил Ефремов попал в аварию 8 июня. Второй водитель погиб. Теперь актеру грозит до 12 лет тюрьмы.

Раннее "Утро.ру" писало о том, что Анна Мария отказалась поддержать отца. Открытая феминистка-трансгендер она также набросилась на Андрея Малахова с матом.

Фоторепортаж
"Это очень большая трагедия": появились подробности аварии с Ефремовым
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Отношения станут лучше: Москва и Прага вскрыли ящик Пандоры

Посол Чехии в России объяснил кризис между странами

Эра доллара закончилась: американская валюта долго не оправится от кризиса

Ситуация на мировом финансовом рынке мало влияет на российский рубль

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей