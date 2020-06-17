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Михаила Ефремова, которого после смертельной аварии посадили под домашний арест, заметили идущим по парковой аллее. Видео с актером опубликовали СМИ.
В среду, 17 июня, актера увезли на очередной допрос в Следственный комитет по делу о ДТП. Однако после очевидцам удалось снять Ефремова, который в сопровождении нескольких человек идет через парк.
Актер "Современника" был в черной кепке и солнцезащитных очках. Также у журналистов оказались кадры, на которых артист курит в беседке вместе с женщиной.
Вероятно, Михаил вышел на улицу в перерыве после допроса. Телеканал "360" сообщает, что из беседки он снова направился к зданию Следственного комитета.
Допрос по делу об аварии длился пять часов, передает корреспондент РИА "Новости". После завершения Ефремова вывели из здания и увезли.
Ранее появились подробности о состоянии актера. По словам его домработницы, артист плохо себя чувствует и не встает с кровати.
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