Звезда поддержала актера, на которого набросились после аварии

Нона Гришаева после страшного ДТП с участием Михаила Ефремова рассказала, что работать с ним было сложно. Она считает, что тот был болен алкоголизмом, но не боролся с этим, а близкие не могли положить артиста в клинику из-за его тяжелого характера.

После аварии Гришаева поддерживает Ефремова. Ей обидно и больно видеть, как на трагической ситуации наживаются. По ее мнению, "свора" телевизионщиков просто набросилась на артиста и "пляшет на костях".

Актриса сериалов и кино добавила, что ей безумно жаль всех участников аварии, но она считает, что Михаил Ефремов медленно убивал себя сам, а в итоге погубил и другого человека, пишет "МК".

Напомним, в начале июня произошло ДТП с участием знаменитого актера. Как напоминает "ФедералПресс", артист на своей машине пересек двойную сплошную. В итоге его "Джип" врезался в другой автомобиль, водитель которого скончался. В крови знаменитости нашли следы алкоголя и наркотиков, передает РИА ФАН.

Ранее "Утро.ру" писало о новом скандале, который разгорается вокруг Михаила Ефремова.