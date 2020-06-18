По каким ролям актер запомнился зрителям

Михаил Ефремов родился в театральной семье и впервые вышел на сцену еще в детстве. Первую роль в кино довелось играть во время учебы в школе. Кажется, судьба артиста была предопределена: он окончил МХАТ, организовал свою студию "Современник-2" и работал в лучших театрах страны.

Однако больше ролей Ефремову досталось в кино. Он сыграл почти в двух сотнях фильмов и сериалов, где вживался в образы военного, священника, пилота, Деда Мороза и других героев.

В частности, он снялся в сериале "Граница. Таежный роман", которому недавно исполнилось 20 лет. В многосерийном фильме ему досталась роль Алексея Жгута, которому военная служба не нравится. Партнерами Ефремова по фильму стали не менее известные артисты: Марат Башаров, Андрей Панин и Рената Литвинова. С нею через два года он сыграет пилота в фильме "Небо. Самолет. Девушка".

В 2005 г. на экраны вышел фильм "Золотой теленок", где Ефремов исполнил роль интеллигента Васисуалия Лоханкина.

Кардинально сменить образ актеру пришлось на съемках фильма "День выборов". В комедии, снятой в 2007 г., он предстал перед зрителями в качестве отца Иннокентия – мошенника, который выдает себя на священника. Зимой того же года к кинотеатрах вышло продолжение фильма "Ирония судьбы", где Ефремов сыграл напившегося Деда Мороза.

Через два года заслуженный артист снимется в фантастическом фильме по мотивам русских сказок, где будет изображать богатыря.

В 2011-м актер сыграл в картине "Олимпийская деревня", которая получила очень низкие оценки критиков и зрителей.

В 2020 г. на экраны должны были выйти сразу три ленты с участием Михаила Ефремова: "Вратарь галактики", "Конек-горбунок", и "Картонная пристань". Сейчас в прессе активно обсуждается вопрос, вырежут ли из этих фильмов все моменты с артистом.

Критик Роман Григорьев считает, что Михаил Ефремов является талантливым актером, несмотря на чудовищную аварию. Он уверен, что на просмотры фильмов его присутствие на экранах не повлияет, дополняет "КП".

Ранее "Утро.ру" писало о том, что друзья Ефремова опасаются за его жизнь после смертельного ДТП.