Жена умершего попыталась избавиться от находки

На кладбище, где похоронили водителя грузовика Сергея Захарова, был найден венок от имени актера Михаила Ефремова. В итоге ритуальный атрибут хотели выкинуть.

Об этой находке рассказали присутствовавшие на кладбище знакомые семьи Захаровых. Когда они пришли помянуть погибшего Сергея на девятый день, венок от Михаила Ефремова уже лежал на могиле. Как он там оказался и кто его принес, не известно, сообщает "МК Рязань".

Рассказчики также отметили, что супруга умершего унесла венок за ограду. Через какое-то время ритуальный предмет появился там снова.

Напомним, поздно вечером 8 июня, находясь в наркотическом и алкогольном опьянении, актер Михаил Ефремов выехал на встречку и врезался в грузовик. Это произошло в Москве на Смоленской площади. В результате ДТП водитель отечественного авто Сергей Захаров скончался в больнице.

До 9 августа артиста отправили под домашний арест. Как сообщили позже, Ефремов сильно переживает случившееся. За неделю он сбросил 6 кг, почти ничего не ест и не пьет. Также актер записал видеообращение к семье Захарова. В нем он попросил у близких Сергея прощения. Кроме того, он заявил, что жалеет о содеянном и ответит за случившееся по закону. Кстати, из-за аварии, унесший жизнь человека, ему грозит до 12 лет заключения в тюрьме.