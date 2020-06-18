Актер выступил против оскорблений в адрес попавшего в аварию артиста

Александр Домогаров отреагировал на последствия ДТП с участием Михаила Ефремова. Народный артист взбесился из-за травли, которой подвергся его коллега, и заявил, что после этого не может уважать своего зрителя и вообще потерял какое-либо желание выступать. Об этом актер написал в "Инстаграм".

Произошедшая с Ефремовым катастрофа - лакмусовая бумажка, которая показала истинное лицо общества, считает Домогаров. Артиста возмутило, что люди осуждают коллегу, хотя сами далеко не безгрешны, а порой делают и более страшные вещи.

"И вы смеете осуждать! Вы – которые топчитесь на крови?!"

– написал актер театра и кино. Он заявил, что после случившегося не сможет чувствовать уважение к зрителю и призвал не ходить на его спектакли:

"У меня нет никакого желания выходить к вам на сцену!"

В следующим после Домогаров добавил, что судьбу Михаила Ефремова решит суд, хотя артист, вероятно, вынес себе приговор гораздо более страшный. Он призвал прекратить травлю знаменитого актера: писать ему оскорбления и "требовать казни".

После трагедии Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо. Актер практически не ест из-за переживаний. Коллеги артиста заявляют, что им больно смотреть на нападки в его сторону.