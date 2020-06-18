На полуострове призвали не идти на поводу у "зажравшейся компании артистов"

Михаил Ефремов совершил преступление и не должен избежать наказания. Так считает член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков, который возмутился не только смертельной аварией, но и некоторыми высказываниями актера в прошлом.

"Я считаю, что Михаил Ефремов – мерзавец редкий",

– заявил сенатор. Эти слова основаны не только на недавней трагедии, но и на том, что заслуженный артист говорил о России и Крыме несколько лет назад, подчеркнул Цеков.

Во время одного из интервью попавший в ДТП актер предложил отдать Крымский мост Украине, чтобы помириться со страной-соседом. За воссоединение же с полуостровом Россия должна расплатиться деньгами, заявил Ефремов. Впрочем он отметил, что говорит это с сарказмом.

Российский народ же артист "Современника" назвал гнидой, как он сам объяснил, из-за проявившейся в 2014 г. завистливости.

Сенатор от Крыма заявил, что защищать Ефремова, который совершил "очевидное преступление" – мерзко и неразумно. Он добавил: для России будет очень печально, если актера не накажут.

В беседе с Nation News Цеков также подчеркнул, что не стоит идти на поводу у "зажравшейся компании артистов", вероятно, имея в виду тех, кто поддержал Ефремова после трагедии.

Травлю, которой подвергся актер из-за аварии, прокомментировали его коллеги. Некоторые артисты пришли в ужас от жестокости людей и призвали прекратить требовать казни Ефремова.