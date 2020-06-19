Молодая дочь Ефремова возьмет больную мать под опеку после скандала

Молодая дочь Ефремова возьмет больную мать под опеку после скандала
Михаил Ефремов. Фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС
Анна-Мария уже собирает необходимые документы

Дочь актеров Михаила Ефремова и Ксении Качалиной резко изменила свои планы. Совсем недавно стало известно, что 19-летняя Анна-Мария якобы хочет сдать свою мать в сумасшедший дом. А сейчас девушка собирает документы, чтобы стать официальным опекуном родительницы, сообщил ее адвокат Владимир Комсолев. 

У Ксении Качалиной есть проблемы со здоровьем из-за пагубных привычек, но от помощи медиков она отказывается. В добавок ко всему, ее бывший муж Михаил Ефремов, скорее всего, больше не сможет ее содержать. После громкого ДТП актер отправлен под домашний арест, поэтому заботиться о женщине некому.

Взять на себя ответственность за Качалину решила ее дочь Анна-Мария. Девушка уже собирает все необходимые документы, чтобы стать официальным опекуном. Об этом рассказал StarHit адвокат звездной наследницы Владимир Комсолев.

Официальный представитель Анны-Марии отметил, что девушка все же переживает за мать, поэтому она и приняла такое решение.

Напомним, буквально на днях 19-летняя Ефремова поведала миру, что мать регулярно подвергала ее физическому насилию, когда та была подростком. Ефремова заключила, что не хочет называть Качалину матерью, и вообще не испытывает к ней любви из-за ее пристрастия к алкоголю. Она также, по словам Ивана Охлобыстина, хотела "сдать ее в сумасшедший дом". 

Юлия ЕВГРАФОВА

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