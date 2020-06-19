"Пытались всучить деньги": мать погибшем в ДТП с Ефремовым хотели подкупить

"Пытались всучить деньги": мать погибшем в ДТП с Ефремовым хотели подкупить
Михаил Ефремов. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Родственники водителя по-прежнему отказываются от материальной компенсации

Разбирательства по делу Михаила Ефремова продолжаются. Выяснилось, что матери погибшего в аварии мужчины "пытались всучить деньги" неизвестные люди. Об этом рассказал адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы пострадавшей семьи.

Женщина эти деньги не приняла, поделился специалист, однако в дальнейшем все вопросы относительно дела об аварии родственники намерены решать только через адвоката.

Добровинский заявил, что в деле Ефремова потерпевшими признали вдову водителя и их сына. Родственники обсуждали со следователем и подписание аналогичного документа матерью погибшего, передает "Спорт Экспресс" слова адвоката. При этом ранее потерпевшим объявили родного брата погибшего, напоминает URA.RU.

Защита в очередной раз подчеркнула: семья отказывается от денежных компенсаций со стороны знаменитого актера. Добровинский добавил, что его много раз просили уговорить родственников принять деньги, так как, вероятно, Ефремов получит несколько лет условно из-за огромного давления.

Ранее юрист объяснил, благодаря чему заслуженный артист может избежать тюрьмы.

Карина СИРАЗОВА

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