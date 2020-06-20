Алкоголизм актера нанес много вреда его близким

Знакомый Михаила Ефремова театральный режиссер Валерий Сергеев утверждает, что в течение жизни актер калечил и других людей – все происходило, как и в этот раз, из-за его пагубной привычки.

Сергеев утверждает, что Ефремов уже долгие годы является хроническим алкоголиком. Пить тот начал из-за наследственности, поскольку отец артиста – знаменитый актер Олег Ефремов, также был любил выпить. В периоды запоев Михаил был невыносимым, говорит режиссер. В такие моменты он, по его словам, мог поднять руку на женщину – жертвами подобного поведения стали многие избранницы артиста.

Знакомый актера вспоминает, что в 1991 году, когда Ефремова назначили худруком "Современника", тот устраивал масштабные пьянки.

"Сколько женщин он вместе со своим папой изувечил! Сколько судеб изувечил, поднимал руку на женщин", – рассказал Валерий в эфире шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.

Предположительно речь идет о женах Ефремова. Всего актер женился пять раз. Первой женой артиста стала его сокурсница Елена Гольянова – брак продлился около месяца. Вторую жену Асю Михаил увел у своего друга Антона Табакова. От нее у мужчины есть сын Никита. Третьей супругой стала актриса Евгения Добровольская, которая родила ему сына Николая.

Четвертый брак с Ксенией Качалиной многие друзья актера называют самым неудачным, поскольку тогда Ефремов сильней пристрастился к алкоголю и наркотикам. Сейчас рожденная в этом союзе дочь Анна-Мария, по заявлениям знакомых, планирует сдать свою мать в дурдом.

В нынешнем браке с Софьей Кругляковой у артиста есть трое детей.