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Михаил Ефремов прошел судебно-психологическую экспертизу перед судом. Специалисты утверждают, что актер был вежливым и не отрицал свою зависимость от наркотиков и алкоголя. Также они отметили, что актер был в депрессивном состоянии.
При этом артист утверждает, что не помнит ничего из случившегося в момент ДТП.
Эксперты признали Ефремова вменяемым и сразу выдали заключение, сообщает "360".
Напомним, 9 июня Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы. Актер врезался на своем внедорожнике в проезжающий мимо грузовик. Находившийся за рулем водитель погиб от полученных травм.
Результаты обследования показали, что в крови актера обнаружили следы алкоголя и наркотиков.
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