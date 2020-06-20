Стали известны результаты экспертизы Ефремова на вменяемость

Актера осмотрели психолог, невролог и психиатр

Михаил Ефремов прошел судебно-психологическую экспертизу перед судом. Специалисты утверждают, что актер был вежливым и не отрицал свою зависимость от наркотиков и алкоголя. Также они отметили, что актер был в депрессивном состоянии. 

При этом артист утверждает, что не помнит ничего из случившегося в момент ДТП. 

Эксперты признали Ефремова вменяемым и сразу выдали заключение, сообщает "360". 

Напомним, 9 июня Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы. Актер врезался на своем внедорожнике в проезжающий мимо грузовик. Находившийся за рулем водитель погиб от полученных травм. 

Результаты обследования показали, что в крови актера обнаружили следы алкоголя и наркотиков. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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