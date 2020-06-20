Друзья Ефремова принудили Барецкого откреститься от показаний по ДТП

Друзья Ефремова принудили Барецкого откреститься от показаний по ДТП
Михаил Ефремов. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисту пообещали роль взамен на отказ от своих слов

Стало известно о новом заявлении Стаса Барецкого в адрес попавшего в ДТП Ефремова. Ранее шоумен сообщал, что в день трагедии распивал алкоголь вместе с актером и был с ним в машине, когда случилась авария. Теперь Борецкий утверждает, что отказаться от этих слов его заставили. Якобы это был актер Сергей Гармаш, который взамен  пообещал Станиславу роль в фильме Никиты Михалкова.

Так Борецкий уточнил, что все сказанное им не было пиар-ходом. Он просто "повелся" на предложение Сергея Гармаша. Поэтому и отказался от своих слов, касаемых смертельной аварии с участием Ефремова, пишет "Федеральное агентство новостей". 

Шоумен также добавил, что 19 июня поздно вечером его отвезли в отделение полиции для дачи показаний. Там Барецкий якобы просидел три часа. Он уточнил, что подписал бумаги и теперь не может разглашать информацию. По словам артиста, он боялся, что его могут задержать на трое суток. Барецкий записал все происходящее в отделении на камеру, и пообещал опубликовать видео, если его " будут прессовать " .

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с актером Михаилом Ефремовым произошло в Москве 8 июня. В нетрезвом состоянии артист ехал по Смоленской площади, вылетел на встречку и врезался в отечественное авто. В итоге водитель грузовика, Сергей Захаров, от травм скончался в больнице.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом до 9 августа. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения. Как отмечает близкое окружение актера, Ефремов сильно переживает случившееся. Он мало ест и сильно похудел. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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