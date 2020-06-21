Актер предпочел "мучиться дома" в годовщину смерти Аллы Покровской

Мать Михаила Ефремова ушла из жизни год назад. Почтить память родительницы в скорбную дату – 25 июня, артист неожиданно отказался. Адвокат актера заявил, что тот не поедет на могилу Покровской.

Эльман Пашаев уточнил причину решения знаменитости в разговоре с изданием "Собеседник". Юрист уточнил, что хотел договориться с судом о поездке артиста на кладбище. Однако сопротивление оказал сам Ефремов.

"Я хотел добиться того, чтобы Михаил хотя бы на час смог съездить на могилу матери, потому что он ее очень любит. Но Ефремов сам сказал: "Я буду мучиться дома!" Закон он нарушать не хочет", – поделился юрист.

Пашаев заверил, что актер соблюдает все общественные нормы и установки. Из штрафов у него есть только счета за неоплаченную парковку – причина в том, что Ефремов не умеет пользоваться специальными устройствами на стоянках.

На вопрос о том, как артист реагирует на шумиху вокруг его имени в прессе и соцсетях, защитник ответил, что Интернетом актеру пользоваться запрещено. Рассказывают ли ему близкие о реакции публики на случившееся, неизвестно.

Юрист сообщил и о том, как Ефремов переносит длительные допросы после аварии, в которой погиб человек. По его словам, Михаил - человек выносливый, поэтому все в порядке. Кроме того, после случившегося он завязал с алкоголем. Пашаев отметил, что в Сети люди говорят об артисте как о законченном алкоголике, однако эти слухи неоправданны.

Если бы Ефремов пил в таких огромных количествах, его бы уже давно уволили из театра и перестали приглашать на съемки, подчеркнул адвокат.

Ранее знакомый Ефремова рассказал о его рукоприкладстве – по словам режиссера Валерия Сергеева, артист "изувечил" судьбы многих женщин.