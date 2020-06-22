"Соблазнила Мишу": всплыли подробности тайного романа Ефремова

"Соблазнила Мишу": всплыли подробности тайного романа Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Подруга актера сама добивалась его внимания

После смертельной аварии с участием Михаила Ефремова стали известны и некоторые неожиданные подробности его личной жизни. По слухам, у заслуженного артиста был роман с молодой актрисой Дарьей Белоусовой – они вместе работали в "Современнике". Подробности о предполагаемой любовнице Ефремова рассказал СМИ информированный источник.

"Конечно, Даша – его любовница",

- подтвердил источник слухи о романе артистов. По его словам, Белоусова сама добивалась Ефремова, хотя его 36-летняя актриса изначально не интересовала. Она писала Михаилу стихи и едва не пела серенады. "В общем, соблазнила Мишу", – сообщил источник.

По его словам, Ефремов ради Белоусовой не собирался оставлять семью – жену Софью Кругликову и троих детей. Тем не менее об отношениях актеров знали и коллеги по "Современнику", и сама супруга, пишет "Экспресс-газета".

О романе Ефремова и Белоусовой заговорили после трагической аварии. По слухам, именно актриса приютила артиста в своей квартире после случившегося, кроме того, девушку видели на месте ДТП. Сами артисты разговоры о своем предполагаемом романе не комментируют. Хранит молчание и супруга Ефремова.

Фоторепортаж
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Кадр из фильма &#34;Граница. Таёжный роман&#34; (2000)&#34; Кадр из фильма &#34;Книга мастеров&#34; (2009)
Кадр из фильма &#34;День выборов&#34; (2007) Кадр из фильма &#34;Золотой телёнок&#34; (2005) Кадр из фильма &#34; Олимпийская деревня&#34;
Карина СИРАЗОВА

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