Дочь Ефремова обматерила звезду "Дома-2" после слов об аварии

Дочь Ефремова обматерила звезду "Дома-2" после слов об аварии
Михаил Ефремов. Фото: Nadir Muratov/Russian Look/www.globallookpress.com
Родственница актера назвала известную телеведущую тупой

Анна Мария Ефремова прокомментировала слова Виктории Бони о смертельной аварии. Дочь артиста нецензурно высказалась в адрес звезды "Дома-2", которая заявляла о том, что погибший водитель отдал свою жизнь, чтобы спасти умирающего Михаила Ефремова.

"Какая же она тупая *****, господи боже",

– не сдержалась Анна Мария. Девушка опубликовала в "Твиттер" слова телеведущей и свой комментарий к ним.

Несколько дней назад Виктория Боня провела в "Инстаграм" прямой эфир, где высказала свое мнение об аварии. Экс-участница телепроекта заявила, что погибший водитель – светлый человек, который пришел в этот мир спасти загубленную алкоголем душу Ефремова.

"Человек просто умирает",

– говорила Виктория о заслуженном артисте. Телеведущая понадеялась, что актер сможет все переосмыслить и оценить подвиг погибшего мужчины. Слова бывшей участницы телепроекта приводит РИА "Новости".

После трагической аварии Анну Марию Ефремову начали преследовать журналисты. Девушку даже начали травить из-за того, что она якобы не поддержала своего отца.

Карина СИРАЗОВА

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