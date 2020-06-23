Адвокат сделал заявление о болезни Ефремова

Адвокат сделал заявление о болезни Ефремова
Михаил Ефремов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
Журналисты приписывают актеру серьезный недуг

Эльман Пашаев отрицает появившуюся в СМИ информацию о том, что Михаил Ефремов страдает от хронического алкоголизма. По словам адвоката актера, если бы такой диагноз у подзащитного был, то он просто не смог бы играть на сцене.

Адвокат предполагает, что такую информацию распространяют репортеры ради своей выгоды – чтобы "поднять рейтинг или статус".

С подобным заявлением Пашаеву пришлось выступить после того, как в интернете появилось сообщение: Михаил Ефремов страдает от хронического алкоголизма, а значит, скоро его могут пожизненно лишить прав. Об этом написал телеграм-канала Mаsh.

Юрист артиста в разговоре с представителями телеканала "360" назвал эту информацию не соответствующей действительности.

Напомним, Михаил Ефремов оказался в центре скандала после того, как его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил другую машину, водитель которой скончался. Известно, что в крови знаменитости нашли следы алкоголя и запрещенных веществ. Психиатрическая экспертиза, как добавляет "Вечерняя Москва", показала, что артист вменяемый.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что вокруг Михаила Ефремова разгорается новый скандал из-за денег.

Фоторепортаж
"Это очень большая трагедия": появились подробности аварии с Ефремовым
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Приметы на 23 июня: что нельзя делать в Тимофеев день

На Руси считали, что в этот день вода становится чудотворной

Смешные анекдоты на 23 июня

Подборка шуток от "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей