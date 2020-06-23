Журналисты приписывают актеру серьезный недуг

Эльман Пашаев отрицает появившуюся в СМИ информацию о том, что Михаил Ефремов страдает от хронического алкоголизма. По словам адвоката актера, если бы такой диагноз у подзащитного был, то он просто не смог бы играть на сцене.

Адвокат предполагает, что такую информацию распространяют репортеры ради своей выгоды – чтобы "поднять рейтинг или статус".

С подобным заявлением Пашаеву пришлось выступить после того, как в интернете появилось сообщение: Михаил Ефремов страдает от хронического алкоголизма, а значит, скоро его могут пожизненно лишить прав. Об этом написал телеграм-канала Mаsh.

Юрист артиста в разговоре с представителями телеканала "360" назвал эту информацию не соответствующей действительности.

Напомним, Михаил Ефремов оказался в центре скандала после того, как его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил другую машину, водитель которой скончался. Известно, что в крови знаменитости нашли следы алкоголя и запрещенных веществ. Психиатрическая экспертиза, как добавляет "Вечерняя Москва", показала, что артист вменяемый.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что вокруг Михаила Ефремова разгорается новый скандал из-за денег.