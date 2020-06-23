Курс рубля
- Эра доллара закончилась: американская валюта долго не оправится от кризиса
- Курс доллара снизится: эксперт назвал реальную стоимость валюты к концу года
- Курс рубля резко снизился на праздники
Адвокат Михаила Ефремова прокомментировал гибель курьера в жутком ДТП. Эльман Пашаев заявил, очевидцы, которые пытались спасти мужчину после аварии, поступили неправильно.
Специалист считает, что вмешиваться не стоило. Пашаев отметил: водителя нельзя было вытаскивать из машины самостоятельно и нужно было дождаться скорую помощь.
"Машина была перевернута, ее нельзя было сильно трогать", – добавил адвокат в беседе с "Пятым каналом".
Сам Ефремов до сих пор не отошел от шока после аварии, поделился Пашаев. Кроме того, актер больше никогда не будет пить или садиться за руль, сказал адвокат в эфире радиостанции "Эхо Москвы". При этом слухи о том, что артист страдает от хронического алкоголизма, он опроверг.
После аварии Михаил Ефремов находится под домашним арестом. По словам адвоката актера, дело передадут в суд в ближайшее время.
По некоторым данным, заслуженному артисту грозит до 12 лет тюрьмы. Однако есть вероятность, что Ефремов отделается условным сроком.
На саммите в 2006 году президент России якобы пытался надавить на грузинского политика