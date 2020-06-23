Адвокат Ефремова выступил с обвинениями в адрес очевидцев аварии

Адвокат Ефремова выступил с обвинениями в адрес очевидцев аварии
Михаил Ефремов. Фото: vlad_zhen/Instagram/www.globallookpress.com
Пострадавшего водителя стоило оставить в машине, считает эксперт

Адвокат Михаила Ефремова прокомментировал гибель курьера в жутком ДТП. Эльман Пашаев заявил, очевидцы, которые пытались спасти мужчину после аварии, поступили неправильно.

Специалист считает, что вмешиваться не стоило. Пашаев отметил: водителя нельзя было вытаскивать из машины самостоятельно и нужно было дождаться скорую помощь.

"Машина была перевернута, ее нельзя было сильно трогать", – добавил адвокат в беседе с "Пятым каналом".

Сам Ефремов до сих пор не отошел от шока после аварии, поделился Пашаев. Кроме того, актер больше никогда не будет пить или садиться за руль, сказал адвокат в эфире радиостанции "Эхо Москвы". При этом слухи о том, что артист страдает от хронического алкоголизма, он опроверг.

После аварии Михаил Ефремов находится под домашним арестом. По словам адвоката актера, дело передадут в суд в ближайшее время.

По некоторым данным, заслуженному артисту грозит до 12 лет тюрьмы. Однако есть вероятность, что Ефремов отделается условным сроком.

Фоторепортаж
"Это очень большая трагедия": появились подробности аварии с Ефремовым
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Роман Канащук/ТАСС
Фото: Роман Канащук/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС Фото: Ксения Семеновская/ТАСС
Карина СИРАЗОВА

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