Вилла актера находится в Юрмале

Михаил Ефремов распорядился продать один из своих домов, который находится в Юрмале. Он рассчитывает получить за этот дом порядка 50 млн рублей. Вырученные деньги артист хочет разделить между двумя семьями – своей и погибшего Сергея Захарова.

Информацию о продаже недвижимости в Латвии рассказал кто-то из близкого окружения Ефремова корреспондентам "Комсомольской правды". Таким образом артист планирует обеспечить финансовую подушку своей семье на случай, если его все же посадят в тюрьму. Также Михаил Олегович хочет выплатить компенсацию семье погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова.

Стоит отметить, что в Юрмале в собственности у известного артиста есть два дома. Он купил их в 2013 году. За одну виллу Михаил Олегович отдал тогда порядка 15 млн рублей, за вторую – около 23.

Кстати, в общей сложности имущество Ефремова оценивается в полмиллиарда рублей. У актера есть дом в Подмосковье и квартира у Арбата за 120 млн рублей. Также 16 лет назад он продал за полмиллиона долларов "четырешку" своего отца на Тверской.

Напомним, Михаил Ефремов попал в аварию 8 июня. Трагедия произошла в Москве на Смоленской площади. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм умер водитель грузовика Сергей Захаров. Как позже показала экспертиза, в тот день известный актер сел за руль в нетрезвом состоянии. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. За содеянное ему грозит до 12 лет тюрьмы.