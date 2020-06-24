Артист посчитал, что в истории с ДТП замешаны третьи лица

Музыкальный продюсер Андрей Разин в соцсетях сделал громкое заявление. Он написал, что за публичной травлей Михаила Ефремова стоит "политическая расправа". Артист уверен, семье погибшего водителя Сергея Захарова "хорошо заплатили".

Свой версией происходящего продюсер поделился на странице в "Инстаграм". Ссылаясь на "достоверные источники" Разин заявил, что знает сумму, заплаченную за актера. Вернее сказать, за то, чтобы после произошедшей аварии Ефремов надолго попал за решетку.

По его мнению, "третьи лица" связались с семьей Захарова сразу после ДТП. Они предложили им "неимоверную сумму и хорошую защиту". Взамен родственники погибшего якобы не должны идти на уступки Ефремову.

Продюсер "Ласкового мая" назвал такую ситуацию "низостью и кощунством". Разин предположил, что за огромные деньги семья Захаровых продолжит "играть на своем горе". Андрей Александрович заключил, актер "навлек на себя такую участь" из-за своей зависимости и самомнения.

Напомним, ранее Михаил Ефремов записал видеообращение к родственникам скончавшегося Сергея Захарова. Он высказал свои соболезнования и сообщил, что очень сожалеет о случившемся. Но семья погибшего такой жест не оценила. Также они посетили ток-шоу, где публично обсуждали произошедшее ДТП.