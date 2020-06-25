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Михаил Ефремов заявил, что готов усыновить детей Сергея Захарова, погибшего в ДТП. Таким образом он хочет оказать как можно большую помощь семье мужчины и обеспечить его детям достойную жизнь.
Защитник Ефремова Эльман Пашаев сказал в передаче на "Эхо Москвы", что актер морально готов нести наказание за свой поступок и отсидеть в тюрьме. А также он понимает, что его актерская карьера на этом будет закончена.
И деньги семье Захарова предлагали не для того, чтобы откупиться от них и закрыть уголовное дело, а чтобы актеру было "морально легче", передает слова юриста "Свободная пресса".
Ранее сообщалось, что матери погибшего в ДТП с Ефремовым "пытались всучить деньги". Но родственники по-прежнему отказываются от материальной компенсации.
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