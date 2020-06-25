Анна-Мария вспомнила скандальную историю из прошлого

Дочь Михаила Ефремова раскритиковала работу адвоката отца. Анна Мария прокомментировала недавние заявления Эльмана Пашаева и упрекнула его в непрофессионализме.

Старшая дочь актера, по ее словам, предполагала, что юрист окажется некомпетентным адвокатом, но не ожидала, что настолько. Девушка написала об этом в "Твиттер", прикрепив несколько новостей о защите отца.

Анна -Мария припомнила скандальную историю 2018 г. с лишением статуса адвоката после обвинений в вымогательстве. Тогда Пашаева на два месяца арестовали, писал BFM.ru. Он же решение суда счел незаконным.

Также наследница знаменитости поделилась недавней историей, когда адвокат заявил, что алкогольной зависимости у актера нет. Эльман Пашаев назвал информацию о болезни распространенной журналистами с целью поднять рейтинги. Девушка это никак не прокомментировала, но, вероятно, не согласилась с мнением адвоката.

Не остались без внимания и слова Пашаева о том, что Ефремов якобы планирует усыновить детей погибшего в аварии водителя. "Бать, ну куда нам еще детей", – написала Анна-Мария.