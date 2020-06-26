О случившемся в ночь на 25 июня рассказал адвокат артиста

О том, что у Михаила Ефремова произошел сердечный приступ, стало известно накануне. Его официальный представитель сообщил, что это случилось в ночь на 25 июня. Информация из другого источника о происходящем в этот день заставила журналистов сомневаться в правдивости данного заявления.

Накануне актер планировал озвучить свою просьбу полиции. Михаил Олегович хотел посетить могилу матери на кладбище в годовщину ее смерти, рассказал адвокат Эльман Пашаев корреспондентам "МК". Но ночью Ефремов почувствовал себя плохо, родственники хотели вызвать медиков, но актер этого не допустил. Уже утром 25 июня артисту стало немного лучше, но от прежних планов ему пришлось отказаться, уточняет URA.RU.



Стоит добавить, что некий источник в экстренных службах подтвердил: Ефремову в тот день действительно не вызывали "скорую". Об этом пишет РИА ФАН. Журналисты издания также предположили, что адвокат просто "ищет пиара и сочувствия" для артиста

Напомним, 8 июня Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, попал в дорожно-транспортное происшествие. На Смоленской площади в Москве он выехал на встречку и врезался в грузовик. Позже водитель отечественного авто Сергей Захаров скончался в больнице. Артиста отправили под домашний арест до 9 августа. Ранее сам о заявлял, что готов финансово обеспечить до конца жизни детей Захарова, пишет "ФедералПресс".