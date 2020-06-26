Очередное оскорбление: семья Захарова открестилась от слов о компенсации после ДТП

Позиция родственников водителя остается неизменной

Семья погибшего в аварии с Михаилом Ефремовым не требовала от актера от 100 до 150 млн руб. в качестве компенсации. Об этом рассказал адвокат родственников Сергея Захарова Александр Добровинский, таким образом опровергнув слова защиты артиста.

Близкие погибшего водителя назвали высказывание адвоката знаменитости Эльмана Пашаева ложью и очередным оскорблением в их адрес. Добровинский рассказал, что защита актера на прошлой неделе согласилась с отказом от денег, поэтому семья не понимает, почему спекуляции на этой теме продолжаются. Слова адвоката близких Захарова приводит Телеграм-канал RT.

Добровинский подчеркнул, что позиция потерпевших остается неизменной и они будут ждать решения суда.

Ранее адвокат Ефремова заявил, что семья Захарова потребовала от актера "космическую" сумму, пытаясь нажиться на смерти водителя.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: Названа причина смерти сына Хрущева

Журналисты рассказали, как ушел из жизни наследник известного государственного деятеля

Лукашенко вслед за Россией меняет Конституцию

Основной закон страны планируют переписать за два года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

765 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей