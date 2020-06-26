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Семья погибшего в аварии с Михаилом Ефремовым не требовала от актера от 100 до 150 млн руб. в качестве компенсации. Об этом рассказал адвокат родственников Сергея Захарова Александр Добровинский, таким образом опровергнув слова защиты артиста.
Близкие погибшего водителя назвали высказывание адвоката знаменитости Эльмана Пашаева ложью и очередным оскорблением в их адрес. Добровинский рассказал, что защита актера на прошлой неделе согласилась с отказом от денег, поэтому семья не понимает, почему спекуляции на этой теме продолжаются. Слова адвоката близких Захарова приводит Телеграм-канал RT.
Добровинский подчеркнул, что позиция потерпевших остается неизменной и они будут ждать решения суда.
Ранее адвокат Ефремова заявил, что семья Захарова потребовала от актера "космическую" сумму, пытаясь нажиться на смерти водителя.
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