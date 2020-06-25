Супруге артиста выплатят солидную компенсацию из-за инцидента с машиной

Софья Кругликова выиграла суд у коммунальной компании. Обратиться к юристам жене Михаила Ефремова пришлось после того, как на ее иномарку, припаркованную у дома, зимой упал снег.

Супруга знаменитости хотела решить вопрос мирно и просила возместить ей ущерб. Однако, получив отказ от коммунальных служб, пошла в суд и выиграла дело. Теперь Кругликова получит 120 тыс. руб. компенсации, указывает Mash.

Напомним, Софья Кругликова стала пятой женой Михаила Ефремова. Замуж за звезду она вышла в начале 2000-х. Вместе супруги уже более 15 лет и растят двух дочек и сына.

После ДТП с участием артиста поползли слухи о том, что у него есть молодая возлюбленная, которая работает с ним в театре. Однако подтверждения этой информации нет. Сам Михаил Олегович и актриса Дарья Белоусова, роман с которой приписывают артисту, не комментируют подобные домыслы.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что за бывшей женой Ефремова устроили слежку.