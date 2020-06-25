Экс-супруга артиста пожаловалась на их наследницу

После страшного ДТП с участием Михаила Ефремова в центре внимания оказался не только сам актер, но и его бывшие жены и дети. Ксения Качалина, которая была четвертой супругой знаменитости, всячески отрицает, что могла плохо повлиять на звезду, и жалуется, что сейчас находится под постоянным наблюдением.

По словам Качалиной, за нею устроили слежку соседи, полицейские и люди ее дочери Анны-Марии. Актриса уверена: наследница хочет отправить ее в психиатрическую больницу. Чтобы доказать свою вменяемость, экс-супруга Ефремова сдала тест на наркотики, который, по ее словам, дал отрицательный результат.

"Анна-Мария хочет посадить меня в психушку, поэтому я и сделала анализ",

– пояснила она журналистам.

Сделать тест Ксения Качалина решила не просто так. Татьяна Бронзова, работавшая с актером, считает, что его супруга могла подсадить его на запрещенные вещества, добавляет НТВ.

Однако сама Качалина подобные обвинения отрицает и заявляет, что не любит наркотики, а в ее жизни были только обезболивающие уколы, которые назначал врач, – рассказала она "Экспресс-газете".

Сейчас взять на себя заботы о женщине хочет ее дочь Анна-Мария. Из-за проблем со здоровьем и пагубных привычек Ксении Качалиной необходима постоянная опека. Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом, помогать бывшей жене не сможет.