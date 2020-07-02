Актер подсаживал возлюбленных на алкоголь и распускал руки

Смертельное пьяное ДТП с участием Михаила Ефремова приковало внимание прессы к его персоне. Сегодня всплыли очередные неприглядные подробности его жизни. Оказалось, артист был жесток с женщинами. От его вспыльчивости однажды пострадала актриса Наталья Ионова.

Этой неприятной историей поделился знакомый с ситуацией режиссер Валерий Сергеев. Он рассказал, что Ефремов терпеть не мог возражений со стороны своих женщин. Однажды его на тот момент возлюбленная Наталья Ионова посмела перечить актеру. За что жестоко поплатилась – Ефремов запустил в любимую кружку. Она разбилась и осколком порезала девушке губу.

"У нее остался шрам на всю жизнь", – поделился подробностями личной жизни артиста Валерий Сергеев.

Спустя какое-то время Ионова поняла, что больше не может терпеть выходки любимого мужчины. Она решила уйти из молодежного театра, которым руководил Ефремов, и прекратить актерскую карьеру.

Сергеев также отметил, что неуемный нрав известного артиста погубил судьбы многих женщин. У него было немало любовниц среди молодых актрис. По словам режиссера, многих из них актер подсаживал на алкоголь, а сам постоянно устраивал пьяные дебоши и мог ударить женщину, передает сайт "Комсомольская правда".



Ранее "Утро.ру" рассказывало о скандале с дочерью Ефремова Анной-Марией. По словам бывшей жены актера, звездная наследница намерена упечь родителей в тюрьму и психушку.