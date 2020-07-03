Адвокат артиста настаивает, что Ефремов не совершал преступления

Михаил Ефремов, угодивший в центре Москвы в смертельное ДТП, отказался признавать свою вину. Об этом сообщил адвокат актера журналистам.

По словам Пашаева, Ефремов не виновен в трагедии, из-за которой погиб водитель грузовика Сергей Захаров. Объяснять это представитель знаменитости не стал.

Адвокат заявил журналистам "Москвы 24", что слова актера о желании выплатить родным Захарова компенсацию было связано с тем, что в ДТП участвовал автомобиль Ефремова. К признанию вины это не имеет отношения.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу в центре Москвы. Его машина врезалась в грузовик, водитель которого от полученных травм позже скончался в больнице.

Позже актер записал видеообращение к людям с извинениями по поводу произошедшего, однако народ не поверил в его искренность.