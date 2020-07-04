Совсем недавно артист записал ролик с извинениями перед родственниками покойного

Страшное ДТП с участием Михаила Ефремова случилось 8 июня. На трассе столкнулись два автомобиля, один из которых принадлежал известному артисту. В результате случившегося погиб Сергей Захаров – водитель грузовика, который врезался в машину звезды. Если ранее Ефремов сокрушался по поводу случившегося и даже записал ролик с извинениями перед семьей умершего, то теперь ситуация кардинально изменилась. Актер отказался признавать свою вину.

Звезда отечественной сцены уверяет, что за рулем в момент аварии находился не он. Некоторые факты, обнаруженные следствием, это подтверждают. В салоне автомобиля нашли бычки с наркотическим средством. Удалось установить, что они принадлежали не Ефремову.

Резкую смену тактики поведения актера и его защитников журналистам объяснил адвокат Сергей Жорин. Юрист отметил, что варианта развития ситуации было два: признавать вину и приносить публичные извинения, выплачивать компенсации или все отрицать. Актер и его защитники пытались пойти по первому пути, однако результатов это не дало, поэтому, видимо, адвокаты и решили сменить тактику.

"Видимо, решили доказывать невиновность. Возможно, так и есть, и Ефремов все это время выгораживал кого-то из друзей. Но версия, на мой взгляд, сомнительная", – поделился Жорин в беседе с корреспондентом "СтарХит".

Он уточнил, что камеры видеонаблюдения позволят полностью восстановить картину произошедшего. Если следствие докажет, что Ефремов в момент ДТП находился за рулем авто, его нынешние показания могут сильно увеличить срок.

Напомним, что несколько свидетелей страшного ДТП утверждали, что в момент катастрофы в автомобиле вместе с артистом находился еще кто-то. Предполагается, что это была актриса Дарья Белоусова. Якобы именно она вызвала на место случившегося друзей Михаила Олеговича.

Изначально Ефремову грозило до 12 лет лишения свободы. Однако была масса смягчающих факторов. Он активно сотрудничал со следствием, соблюдал режим домашнего ареста и старался всячески примериться со стороной погибшего. Кроме того, актер воспитывает троих несовершенно летних детей с хроническими заболеваниями. Благодаря такому количеству смягчающих обстоятельств артист мог бы отделаться условным сроком, следуя изначально выбранной тактике, уверен Жорин. Нельзя сказать точно, насколько верным было решение защиты Ефремова сменить стратегию. Возможно, это верный ход, ведь адвокаты знают намного больше деталей, чем общественность.