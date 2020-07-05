Телеведущий показал результаты экспертизы, проведенной после смертельного ДТП

"Отмазать" артиста теперь вряд ли получится, намекнул он.

Одной из тем передачи "СоловьевLIVE" стала авария с Михаилом Ефремовым. Жуткий случай произошел почти месяц назад – 8 июня. Скандал вокруг звезды набирает обороты. Напомним, накануне СМИ сообщали, что артиста могут попытаться оправдать, сославшись на приступ эпилепсии за рулем. Муссировалась и другая версия – якобы Ефремова в момент аварии на водительском месте не было. Владимир Соловьев в эфире программы показал результаты экспертизы и расставил все точки над i.

Из документа следует, что Ефремов был за рулем во время ДТП. Об этом говорят следы ДНК, найденные на подушке безопасности.

"..там не марсиане, не нечистая сила, а сам Ефремов",

- подчеркнул адвокат, представляющий сторону погибшего Сергея Захарова.

Напомним, в ночь, когда произошла страшная авария, Михаил Ефремов был пьян, кроме того, анализ крови выявил следы наркотиков. Позже артист сам признался, что употреблял. Водитель фургона, в который влетела машина Ефремова, умер в больнице.