Курс рубля
- Доллар по 77: эксперт назвал условие для резкого роста валюты
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Курс доллара резко пошел вверх
После смертельного ДТП в центре Москвы Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Запрет выходить из дома очень давит на звезду. Его адвокат Эльман Пашаев утверждает, что актер является очень верующим человеком и отсутствие возможности посетить церковь угнетает его.
Сейчас вера стала единственным спасением в жизни Ефремова, отмечает правозащитник, поскольку ежедневно артист пребывает наедине со своими мыслями в ожидании суда. Его жена Софья признавалась друзьям, что она сожалеет о том, что супруг в последнее время забросил походы в церковь и давно не исповедовался.
"Он боится Бога и кары господней", – приводит слова Кургликовой "Комсомольская правда".
Знакомые Ефремова уверяют, что его супруга пыталась бороться с пристрастием актера к алкоголю – в какой-то момент он и правда стал реже пить. Для Михаила Софья стала единственной из пяти жен, с которой он решился пойти под церковный венец.
Как отмечает издание, Ефремов до аварии тайно ездил на Афон – об этом он не рассказывал своим знакомым. После этой поездки он вернулся одухотворенным, однако позже снова пустился во все тяжкие: перестал ходить в церковь и опять начал сильно пить.
Ранее адвокат Ефремова заявил о невиновности актера в смертельном ДТП. Полагалось, что артист не был за рулем авто и принял всю вину на себя, что выгородить друга.
Однако Владимир Соловьев развенчал такую аргументацию доказательствами из дела.
Сотрудница Пенсионного фонда объяснила, как можно получать такие выплаты
В организации признали реальную угрозу для своих кораблей