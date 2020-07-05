"Боится Бога и кары": Ефремов тайно ездил на святые места

"Боится Бога и кары": Ефремов тайно ездил на святые места
Михаил Ефремов. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
От пьянства актера не смогла спасти даже церковь

После смертельного ДТП в центре Москвы Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Запрет выходить из дома очень давит на звезду. Его адвокат Эльман Пашаев утверждает, что актер является очень верующим человеком и отсутствие возможности посетить церковь угнетает его.

Сейчас вера стала единственным спасением в жизни Ефремова, отмечает правозащитник, поскольку ежедневно артист пребывает наедине со своими мыслями в ожидании суда. Его жена Софья признавалась друзьям, что она сожалеет о том, что супруг в последнее время забросил походы в церковь и давно не исповедовался. 

"Он боится Бога и кары господней", – приводит слова Кургликовой "Комсомольская правда". 

Знакомые Ефремова уверяют, что его супруга пыталась бороться с пристрастием актера к алкоголю – в какой-то момент он и правда стал реже пить. Для Михаила Софья стала единственной из пяти жен, с которой он решился пойти под церковный венец. 

Как отмечает издание, Ефремов до аварии тайно ездил на Афон – об этом он не рассказывал своим знакомым. После этой поездки он вернулся одухотворенным, однако позже снова пустился во все тяжкие: перестал ходить в церковь и опять начал сильно пить. 

Ранее адвокат Ефремова заявил о невиновности актера в смертельном ДТП. Полагалось, что артист не был за рулем авто и принял всю вину на себя, что выгородить друга. 

Однако Владимир Соловьев развенчал такую аргументацию доказательствами из дела. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Россиянам напомнили об официальном праве на две пенсии

Сотрудница Пенсионного фонда объяснила, как можно получать такие выплаты

НАТО заявила о нашествии российских подлодок на Атлантику

В организации признали реальную угрозу для своих кораблей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей