От пьянства актера не смогла спасти даже церковь

После смертельного ДТП в центре Москвы Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Запрет выходить из дома очень давит на звезду. Его адвокат Эльман Пашаев утверждает, что актер является очень верующим человеком и отсутствие возможности посетить церковь угнетает его.

Сейчас вера стала единственным спасением в жизни Ефремова, отмечает правозащитник, поскольку ежедневно артист пребывает наедине со своими мыслями в ожидании суда. Его жена Софья признавалась друзьям, что она сожалеет о том, что супруг в последнее время забросил походы в церковь и давно не исповедовался.

"Он боится Бога и кары господней", – приводит слова Кургликовой "Комсомольская правда".

Знакомые Ефремова уверяют, что его супруга пыталась бороться с пристрастием актера к алкоголю – в какой-то момент он и правда стал реже пить. Для Михаила Софья стала единственной из пяти жен, с которой он решился пойти под церковный венец.

Как отмечает издание, Ефремов до аварии тайно ездил на Афон – об этом он не рассказывал своим знакомым. После этой поездки он вернулся одухотворенным, однако позже снова пустился во все тяжкие: перестал ходить в церковь и опять начал сильно пить.

Ранее адвокат Ефремова заявил о невиновности актера в смертельном ДТП. Полагалось, что артист не был за рулем авто и принял всю вину на себя, что выгородить друга.

Однако Владимир Соловьев развенчал такую аргументацию доказательствами из дела.