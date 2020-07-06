Телеведущая рассказала, ждет ли актера тюремный срок

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак считает, что актеру Михаилу Ефремову, который попал в смертельную аварию в центре столицы, светит реальный тюремный срок.

В своем телеграм-канале "Кровавая барыня" Собчак, ссылаясь на собственные источники, рассказала, что адвоката Эльмана Пашаева выбрали для артиста не случайно. Якобы именно он должен был урегулировать вопрос с наказанием для Ефремова с некими представителями из Администрации президента России.

По словам телеведущей, для того, чтобы Ефремов не отправился за решетку, он должен был признать, что читал оппозиционные стихи только из-за денег, а не, так сказать, из любви к искусству. Собчак добавила, что, несмотря на такие признания Ефремова, его адвокату не удалось решить вопрос. И российские власти все равно настроены на то, что артисту дадут реальный срок.

Напомним, в начале июня актер Михаил Ефремов, будучи сильно пьяным, устроил в центре Москвы ДТП. В результате аварии погиб человек. Позже актер признал свою вину, а столичный суд отправил его на два месяца под домашний арест. Однако спустя некоторое время в деле Ефремова произошел неожиданный поворот – адвокат вдруг начал заявлять, что его подзащитного не было за рулем "Джипа" в момент аварии.