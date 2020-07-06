Адвокат артиста театра "Совеременник" подтвердил информацию

Михаилу Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции. Актера будут судить за нарушение правил дорожного движение, в результате чего скончался человек. Это статья 264 УК РФ.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил это известие в разговоре с агентством "Москва".

Актер, будучи нетрезвым, попал в ДТП 8 июня в центре Москвы. В результате аварии погиб второй водитель Сергей Захаров. Ефремов, в крови которого нашли следы запрещенных веществ, находится под домашним арестом. Сначала артист признал свою вину и записал видеообращение. Недавно адвокат звезды сообщил, что Ефремов не виновен в трагедии, напоминает агентство "ФедералПресс".